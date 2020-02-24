Апелляционный суд возобновил Насирова на посту главы Госфискальной службы

24.02.2020, 12:54, Новости дня

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Об этом говорится в постановлении суда от 17 февраля.

Суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р. В этом распоряжении говорилось об увольнении Насирова «в связи с потерей права на государственную службу или его ограничением в результате приобретения им гражданства другого государства».

Таким образом, Шестой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров, Государственной фискальной службы и народного депутата Андрея Журжия.

Постановление вступило в законную силу в день его принятие, его можно обжаловать в Верховном Суде в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Насиров возглавлял Государственную фискальную службу с мая 2015 года по март 2017-го.

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