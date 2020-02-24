Мнение: Выборы в Неваде выиграл Путин

24.02.2020, 12:48, Разное

Градус маразма на американских выборах продолжает повышаться.

Видный демократический политтехнолога Джеймс Карвилл заявил, что на выборах в Неваде победил Путин.

Карвилл известен тем, что активно участвовал в победных выборных компаниях Билла Клинтона, Тони Блэра, Эхуда Барака и президента Афганистана Гани и прочее-прочее-прочее.

По мнению Карвилла, Кремль специально поддерживает Сандерса, чтобы вывести против Трампа самого слабого демократического кандидата, который точно проиграет Трампу. А сохранить Трампа на 2-й срок, главная цель Кремля.

В результате, победу Сандерса в Неваде и поражение Байдена переводят в обсуждение вопроса, манипулировал ли Путин выборами в Неваде. Карвилл также призвал всех демократических кандидатов объединиться против Сандерса и не допустить реализацию планов Кремля.

Что забавно, у этой истории есть даже определенное фактическое обоснование — какой-то дед из Невады, который всегда голосовал за республиканцев, перед кокусами записался в демократическую партию, чтобы по его словам https://www.rawstory.com/2020/02/nevada-gop-activist-reveals-how-he-caucused-for-bernie-to-help-trump-win-it-would-be-a-dream-election "Проголосовать за победу Сандерса и обеспечить победу Трампа, потому что если Трамп не сможет победить такого как Сандерс, то ему тогда точно не место в Белом Доме". За это понятное дело ухватились и теперь демократическая пресса раскручивает нарратив, что Трамп и Путин специально хотят сделать Сандерса кандидатом от демократической партии, чтобы Трамп остался в Белом Доме еще на 4 года.

Республиканцы в свою очередь указывают на то, что ЦРУ (при поддержке рупоров CNN и "Вашингтон Пост") специально заявило за 1 день до кокусов в Неваде, что Россия поддерживает Сандерса (это помимо стандартных обвинений, что Сандерс якобы коммунист). Таким образом, Сандерса хотели замазать в связях с Кремлем, как это сделали с Трампом и понизить его шансы на выборах. Но избиратель не повелся и план не сработал, отсюда и нарастающая истерика среди демократического истеблишмента, который создал совсем уже чудовищную картину, где главные кандидаты от обеих партий связаны с Кремлем.

Это выглядело уже настолько смешно и нелепо, что Сандерс победил еще более уверенно, к ужасу тех, кто нанимал Карвелла работать над продвижением ";благопристойных кандидатов".

При этом явка составила 4%.

Некоторые показательные комментарии из Твиттера:

Если члены профсоюза в Неваде проголосовали за Берни, то это потому, что они тоже очарованы. Это может быть работа Путина , поскольку он поддерживает Берни. Однако по всей стране есть другие профсоюзные работники, посмотрим, чем они занимаются.

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Ирония заключается в том, что единственный способ, которым Путин мог "выиграть" Неваду, был бы в том случае, если бы демократы разорвали партию на части, пытаясь остановить Сандерса … именно это пытались сделать говорящие руководители MSNBC вчера вечером.

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MSNBC прошлой ночью:

— Берни, как Гитлер и нацисты вторгаются во Францию

— «Путин действительно выиграл в Неваде»

— Молодые латиноамериканцы обманули своих испанских родителей, чтобы они проголосовали за Берни в огромном количестве

Все остальные кандидаты должны объединиться, чтобы остановить Берни

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Хахаха !!! Добрый Донни! Фокс, наконец, рассказал историю, которую вы ждали весь день, о том как Путин подарил Берни Неваду. Ох, как весело!

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Джеймс Карвилл проигрывает: большая победа Берни в Неваде — именно так, как Путин и планировал.

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Безумный старый пердун. Джеймс Карвилл говорит, что победителем в Неваде является Путин. Нулевое хеджирование.

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Как Путин заставил всех этих людей в Неваде голосовать за Берни?

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Демократы должен был победить Трампа. Теперь они должны победить и Сандерса, еще одну марионетку Путина . Если Путин решит помочь другим, победите их тоже. Даже если это означает, что очищение государства. Кампания Буттиджича утверждает о нарушениях в голосовании на собраниях в Неваде

* * *

Трамп поздравляет Берни Сандерса с победой в Неваде , думает, что он будет кандидатом от демократов. Путин и Трамп не могут сдержать себя:) …. Уолл-стрит тоже счастлива — Берни принесет убедительную победу Республиканской партии …

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Все это указывает на Россию, место, где левые (по иронии судьбы) срисовывают всю свою современную идеологию;

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Они бесятся из-за общественной реакции. Это был обман с самого начала и попытка влиять на собрания в Неваде . «Не забывайте, что ЦРУ за день до голосования сообщило, что ПУТИН поддерживал Берни, а кабельная сеть все свое время истерически распространяла это».

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Эта путинская история была выпущена, чтобы помешать Берни выиграть Неваду, и она провалилась.

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Это правда, я видел, как Путин болтался в Неваде , он выучил испанский для этого.

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Удивительно, насколько эффективно Путин , по-видимому, помогает в голосовании латиноамериканцев в Неваде …

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Россия не стоит за победой Сандерса в Неваде . Участие России не будет таким прозрачным! Истинное намерение Путина и российских оперативников — переизбрать Трампа. Они ожидают, что республиканцы распространят заговор о том, что Россия хочет, чтобы демократ преуспел.

* * *

Настоящим я официально прошу назначить специального адвоката для расследования дела Берни Сандерса за сговор с Россией. Мы все знаем, что именно так он победил в Неваде на низкой явке. Берни марионетка Путина. Исследовать!

* * *

Должно быть, Берни обнимает Путина . Ведь Путин просто помог Берни победить в Неваде.

* * *

Что ж, Берни Сандерс теперь явный фаворит в номинации от демократов. Много чего можно сказать по этому поводу, но самое главное, что он НЕ является левосторонней версией Трампа. Даже если вы не согласны с его идеями, он не подлый авторитарный правитель.

* * *

Путин владеет Трампом, и поэтому хакерам Путина разрешили взломать кокусы в Айове и Неваде.

* * *

Невада сфальсифицирована! Путин и Трамп уже взломали нашу предвыборную кампанию.

* * *

Владимир выигрывает в Неваде , у него есть кое-что для Демократов, сначала Россия перевернула Дом в 2018 году, а теперь Берни снова делает Америку коммунистической! Бедный Трамп может только наложить больше санкций и вооружить врагов Влада … Путин ежедневно обманывает нас.

* * *

Согласно моим «источникам», многие россияне прилетели в Неваду на прошлой неделе и проголосовали за Берни Сандерса. Также сообщалось, что Путин голосовал за Сандерса. Интересно, кого выберут россияне в этом ноябре? Может нам стоит спросить Хиллари ?!

* * *

Вчера вечером Путин был БОЛЬШИМ победителем в Неваде, и мы увидели смерть демократической партии — она ​​стала полной коммунистической.

* * *

О, ирония демона Виши, такого как Крис Мэттьюс, сравнивающего победу кандидата от демократов в Неваде с поражения Франции от нацистской Германией. Кому нужны путинские веб-бригады, когда этот пугающий пропагандист делает за них свою работу?

* * *

И что Сандерс сделал с тех пор, чтобы остановить это? Какие сотрудники были уволены? Страницы в фейсбуке или твиттере? Какую рекламу или пропаганду он отрицал? Плюс активисты на земле в Неваде ? Кто им заплатил? Организовал их? Какой процент его поддержки является поддельным? Это снова Трамп/Путин.

* * *

Комментарии предателя Трампа относительно результатов в Неваде просто дают больше доказательств того, почему Путин так полно поддерживает его кандидатуру! Трамп — Великий Американский Разделитель, строящий стены не только на нашей Южной границе, но и между американскими гражданами! Путин должен быть на небесах от счастья!

* * *

Я обвиняю штаты, которые разрешают регистрацию в тот же день и не позволяют проводить первичные выборы республиканцев. Это дает сторонникам МАГА достаточно возможностей для перерегистрации в качестве демов и голосования за Берни. С таким крошечным процентом избирателей Невады не потребовалось много людей, чтобы сделать подарок Путину .

* * *

Итак … Путин хочет, чтобы Берни победил в номинации, поскольку Трамп может победить его. Трамп говорит Сандерсу, что он думает, что может победить его. Сандерс побеждает в Неваде, в то время как Байден (который может победить Трампа) проигрывает. Ну и дела — интересно, это совпадение?

* * *

В Неваде Берни также получил большинство голосов от людей, основным приоритетом которых было избрание Трампа.

* * *

По правде говоря, Берни не будет жить в тех Соединенных Штатах Америки, которые он представляет, но его молодые избиратели стремятся стать крепостными, как в путинской России.

* * *

Трамп имеет российское влияние, и ему это нравится. Берни был силен в своем осуждении и сделал предупреждение Путину . Он правильно сделал. Я не думаю, что победа Сандерса в Неваде во многом была связана с влиянием извне. Работающие люди любят Берни. Как и дети.

* * *

Джон, я чувствую то же самое! Берни — худший выбор! Почему Путин и Трамп хотят, чтобы Берни победил? Потому что они могут победить его! Мы должны повернуть это голосованием за Джо Байдена.

Кого волнует Невада! Возможно она сфальсифицирована.

* * *

Поздравляю, демократическая партия Невады … Вы попали в путинскую и республиканскую ловушку. Операция Хаос в самом разгаре, и она обеспечит, чтобы Трамп встретился с нашим самым слабым кандидатом.

* * *

Да, Путин стоял у машины для голосования вместе с 60 миллионами американцев, которые проголосовали за Трампа.

Путин сидел за кухонным столом и умолял всех членов латиноамериканских семей в Неваде рассказать всем, насколько хороша программа Medicare для всех.

* * *

Путин заставит Берни в последнюю минуту проиграть, нарастив социалистические штучки до предела с огромным октябрьским сюрпризом, который приведет к переизбранию Трампа. Вот почему Путин помог Берни победить в Неваде . Берни гарантированно проиграет.

* * *

Они могут дисквалифицировать Сандерса за получение помощи от России. Его заявление об отказе от ответственности за помощь, не стирает тот факт, что Сандерс ЗНАЛ, что Путин подарил ему Неваду через фанатиков, которых Путин обеспечил. Он принял помощь.

* * *

Так, только 4% избирателей Невады проголосовали на собрании. Кроме того, мы обнаруживаем, что сторонники Трампа перешли на голосование за Сандерса, потому что он идеальный оппонент.

Путин толкает эту линию, чтобы запутать, разделить и создать сомнения в процессе? Ага, в этом победа Путина.

* * *

Теперь вы понимаете, почему Путин стоит за обоими этими двумя белыми людьми. Ему нужен один, чтобы помочь другому. Трамп поздравляет Сандерса с «великой победой» в Неваде.

* * *

Голосовать за Берни — значит голосовать за Трампа. Путин начал голосование независимо от того, кто прекратил мыслительный процесс и помог Берни заблокировать пожарную лестницу. Мы должны идти на убой, как ягнята. Мы можем потребовать дисквалифицировать Сандерса за то, что он позволил России помочь ему победить в Неваде.

* * *

Поздравляем Неваду. Мы все были сведены к марионеткам Путина. Лицо со слезами радости. Ваш менталитет «съешь меня последним», когда Трампа называли русским активом, сработал очень хорошо.

* * *

Кто выиграл неделю? Владимир Путин . С победой Берни в Неваде он приближается к концу американской демократии.

* * *

Шутка дня: Джеймс Карвилл: главный победитель в Неваде — Путин! Реальность такова, что Путин не обращает внимания на выборы в США.

* * *

Да, Трамп всегда такой ироничный.

Я достаточно взрослый, чтобы вспомнить несколько шоу назад, когда Хьюитт сказал, что если бы он жил в Неваде, он бы зарегистрировал демократом и проголосовал бы за Берни …Он и его коллеги будут бежать на участки роняя слюны, чтобы голосовать против «социалиста», и Путин помогает этому вместе с ними.

* * *

Берни Сандерс только что помог Путину выиграть Неваду. Ваш лидер — русский агент Путина. Вы имеете нулевое право начать что-то требовать с Трампа. Избавься от своего русского.

* * *

Мне не нравится, как Дональд Трамп поздравляет Берни Сандерса с победой в Неваде. Мне не нравится, что Путин помогает Берни, а Берни знал и не говорил нам. Я не против Берни, но во всем этом что-то воняет, и я надеюсь, что средства массовой информации помогут нам разобраться.

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Российский оппозиционный лидер номер один при Владимире Путине, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, приветствовал Берни Сандерса в Неваде .

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Берни победил в Неваде с волной молодых и латиноамериканских голосов. Наши собственные спецслужбы заявили, что Путин по-прежнему предпочитает Трампа.

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Буттиджич сеет семена подозрений в достоверности результатов заседания в Неваде — это игра на руку Путину .

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Линда Чавес говорит, что главный победитель Невады — Путин. То, что она сказала что-то подобное, является победой для … Путина .

* * *

Трамп поздравляет Сандерса с «большой победой» в Неваде. Трамп делает работу Путина.

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Я думаю, что Сенат США должен исследовать Россию, помогающую Берни с Невадой и другими праймериз. В конце концов, у нас есть друзья, которые являются коммунистами. Путин, вероятно, взломал несколько машин для голосования за него. Каковы шансы, что Берни является агентом КГБ? Маньчжурский кандидат?

* * *

Берни, Путин и русские боты ордой прошлись по Неваде. Довольно печально, что эти подлые атаки на нашу демократию остаются незамеченными и игнорируются.

* * *

Давайте будем мыслить ясно … никакой лжи или самообмана … он призвал республиканцев Невады голосовать за Демов и поддержать Сандерса на собраниях в Неваде, Трамп сделал это … так, как хотел Путин.

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Кто может поспорить с этим? Я поддерживаю Эми, но я хочу понять, почему люди голосуют за Берни. Нам нужно слушать, а не обвинять очевидное большинство в Неваде в том, что он марионетка Путина.

* * *

"Для Владимира Путина все идет очень хорошо , — сказал Карвилл MSNBC, когда Сандерс сбежал с победой на собраниях в Неваде . — Я обещаю вам. Вероятно, он сейчас не спит, наблюдая за нами. Как дела, Влад?"

* * *

Трамп: ПОЛНАЯ ОХОТА НА ведьм !!

Либералы: я скучаю по дням вежливости в нашей политике!

Трамп: Поздравляем Берни с большой победой в Неваде !

Либералы: ЭТО ВСЕ О РОССИИ И ПУТИНЕ !!!

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Верхушка Демократической партии в шоке от победы социалиста Берни Сандерса: «В Неваде победил Владимир Путин».

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Все еще слишком мало осознающих угрозу людей. Видимо Невада полна апатичных людей. Просто подождите, пока Путин отменит все азартные игры вместе с владением оружием.

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Хотя средства массовой информации сосредоточены на сегодняшнем собрании в Неваде , имейте в виду, что Комитет по разведке Палаты представителей (HPSCI) в течение выходных работает над тем, как защитить наши выборы от Путина . Угроза неизбежна и в отличие от 2016 года она исходит изнутри.

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Забудь о Путине . Только 4% избирателей в Неваде участвовали в нашей демократии. Это позор.

И так далее в том же духе.

Просто оцените накал этой идиотии, которая раскручивается через мейнстримовые СМИ.