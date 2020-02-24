Показательный процесс. Немецкий юрист усомнился в беспристрастности британского суда над Ассанжем

24.02.2020, 12:47, Новости дня

Суд над Джулианом Ассанжем — это грандиозная попытка Вашингтона наказать основателя WikiLeaks в пример другим, заявил в интервью Deutschlandfunk известный немецкий юрист Хериберт Прантль. По его словам, этим процессом США хотят «сказать всем остальным журналистам, разоблачителям и просветителям: перед тем как посмеете разгласить тайну, подумайте сначала об Ассанже».



Reuters

Судебный процесс против Джулиана Ассанжа — это грандиозная попытка США наказать основателя WikiLeaks в пример другим, заявил в интервью радиокомпании Deutschlandfunk известный немецкий юрист и журналист Хериберт Прантль.

Этим процессом, пояснил Прантль, Соединённые Штаты хотят «сказать всем остальным журналистам, разоблачителям и просветителям: перед тем как посмеете разгласить тайну, подумайте сначала об Ассанже».

Поэтому в ходе интервью немецкий юрист усомнился в объективности и нейтральности лондонского суда, которому сегодня предстоит принять решение об экстрадиции Ассанжа в США, где основателю WikiLeaks грозят 175 лет лишения свободы и даже смертная казнь.

«Политическое давление в этом деле настолько велико, что остаётся только надеяться на то, что правовое государство всё-таки сделает то, что мы от него ожидаем», — отметил Прантль.

А ведь в деле Ассанжа речь идёт как минимум о будущем свободы прессы, констатировал немецкий журналист.

«Это же просто какое-то извращение, что преследуются не военные преступники, а те, благодаря кому общественность о них узнала», — выразил своё недовольство Прантль.

Нынешний американский госсекретарь Майк Помпео в своё время назвал WikiLeaks террористической организацией, и это притом, что Ассанж как раз и занимался разоблачением террора — в данном случае военных преступлений США в Ираке и Афганистане, к которым также приложила руку Великобритания, напомнил немецкий юрист.

Разоблачения Джулиана Ассанжа, подчеркнул Прантль, крайне важны и исторически значимы для общественности. Поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы «реабилитировать заслуженного просветителя», призвал немецкий журналист.