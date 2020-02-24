Расстрел людей на Майдане грузинскими снайперами пытались представить выдумкой Кремля

24.02.2020, 12:44, Новости дня

Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко назвать расстрел протестующих на Майдане грузинскими снайперами в 2014 году выдумкой Москвы.

По словам генерала, прежде он неоднократно говорил, что участников Майдана в Киеве расстреливали грузинские снайперы. Спустя время на него вышел Звиад Кушиташвили, который в настоящее время возглавляет международную неправительственную организацию «Грузинские эмигранты». Кушиташвили попросил генерала приехать в Киев и публично заявить, что расстрел Майдана гражданами Грузии – выдумки Кремля.

«Гарантировал от Порошенко и (экс-главы СБУ Василия) Грицака безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле, за что мне обещали хорошую, красивую жизнь», – сказал Цителашвили в эфире украинского телеканала ZIK.

Напомним, еще в декабре 2017 года появились доказательства присутствия на Майдане в 2014 году грузинских снайперов, которыми руководил американский инструктор. Указывалось также, что во время государственного переворота в центре Киева действовали три независимые друг от друга группы снайперов, в том числе грузинские.

В июле 2019 года президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» заявил, что знает об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.



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