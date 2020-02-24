Каменских в нижнем белье станцевала перед камерой

24.02.2020, 12:42, Новости дня

Украинская певица Настя Каменских (NK) в нижнем белье станцевала перед камерой. Видео она разместила в Instagram.

«Субботнее настроение», – написала певица.

Каменских предстала в бюстье лаймового цвета, которое использовала в клипе на трек Lollipop, записанный совместно с испанским певцом Хуаном Маганом.

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#Saturday mood * #Lollipop mood *

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 22 Фев 2020 в 9:42 PST

Клип на трек Lollipop можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве. В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара». С 2018 года певица выступает под именем NK.