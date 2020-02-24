В Италии из-за коронавируса перенесли матчи Серии А, чемпионат могут приостановить

24.02.2020, 12:42, Новости дня

Чемпионат Италии по футболу может быть приостановлен в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 в стране, пишет Football-Italia.

Четыре матча чемпионата Италии, которые должны были пройти 23 февраля, перенесены на неопределенный срок. Это поединки «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри», «Торино» – «Парма» и «Интер» – «Сампдория».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что следующий тур Серии А могут полностью отменить.

«Я не думаю, что всего за одну неделю мы настолько замедлим распространение инфекции, что сможем возобновить спортивные мероприятия», – сказал Конте.

Football-Italia пишет, что отмена матчей коснется не только высшего дивизиона Италии – Серии А, но и более низких лиг. Также может быть перенесен матч 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем».

По состоянию на 24 февраля в Италии подтверждено 212 случаев заболевания. Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи. 

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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