Зеленский наградил Чапкиса орденом Ярослава Мудрого пятой степени

24.02.2020, 12:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский наградил советского и украинского танцовщика, хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

«За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко», – говорится в тексте указа.

Он подписан 24 февраля, в день рождения хореографа. Сегодня Чапкису исполнилось 90 лет.

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полный текст интервью

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – судья нескольких сезонов шоу «Танцы со звездами», которое выходит на телеканале «1+1». Является народным артистом Украины. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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