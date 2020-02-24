Боец ММА лишился победы из-за песни про Люцифера

24.02.2020, 12:31, Новости дня

На турнире "Донской атаман" по смешанным единоборствам, который прошел в Воронеже, произошел забавный случай. Боец ММА из Рязани Михаил Коробков был засужен из-за песни, под которую выходил на ринг.

Как сообщает "КП Рязань", на поединок с Султаном-али Давудовым из Москвы рязанский спортсмен вышел под композицию группы "Коррозия металла" "Мой король Люцифер".

Коробков весь бой провел с преимуществом, однако победу по очкам присудили его сопернику. Возмущенные зрители потребовали объяснений. Тогда руководитель промоутерской компании по ММА "Донской Атаман" Антон Фетисов объяснил, что на исход поединка повлияла "неправильная" песня, вызвавшая недовольство у православного атамана.



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