Уникальную полноприводную версию ВАЗ-21099 предлагают купить за 53 тысячи рублей

24.02.2020, 12:30, Разное

Уникальную и очень редкую версию полноприводного седана ВАЗ-21099 выставили на продажу. Транспортное средство находится в Магнитогорске и продаётся всего за 53 тысячи рублей.
Именно столько хочет владелец получить за свой автомобиль 1997 года выпуска. Отличает этот ВАЗ-21099 от других наличие полного привода, что существенно лучше сказывается на проходимости транспортного средства. Владелец не стал завышать цену за уникальность автомобиля, так как за годы эксплуатации и без необходимого ремонта некоторые детали пришли в негодность, что делает невозможным прямо после покупки сделать из машины настоящий внедорожник. Несмотря на это, в модели ВАЗ-21099 имеются все родные детали на штатных местах и в случае небольших вложений и замены магистралей полный привод заработает в штатном режиме.

ВАЗ-21099 с двумя ведущими осями выпускался очень ограниченным тиражом с 1996 года. В качестве базы использовалась платформа от Volkswagen Golf Syncro. Полный привод подключался автоматически, в случае пробуксовки передних колёс. Машина так и не получила признания из-за существенно высокой стоимости, ведь на такие доработки компания-производитель тратила по 6500 долларов на одну машину.



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