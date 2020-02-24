HTC планирует выпустить первый 5G-смартфон

24.02.2020, 12:30, Новости дня

В компании HTC анонсировали, что в 2020 году основные силы будут направлены на модернизацию VR-систем, которые имеют высокий интерес на рынке.

Вместе с тем также в дальнейшем может состояться выход нового смартфона, который получит поддержку работы в сетях пятого поколения. Элементы дополненной и виртуальной реальности станут дополнительными преимуществами, тогда как для этого понадобится существенно доработать фирменное программное обеспечение.

Пока детали о новом смартфоне с 5G не раскрываются, однако предполагается, что здесь установят топовый восьмиядерный чип и другие компоненты, свойственные флагманским девайсам. Пока производитель не называет никаких других особенностей данного аппарата до премьеры.