Водитель каршеринга, убегавший от полиции, перевернулся во дворе дома в Москве. Видео

24.02.2020, 12:30, Новости дня

Камера наблюдения, установленная у подъезда жилого многоквартирного дома на улице Дубнинской в северной части столицы, запечатлела окончание полицейской погони с участием каршерингового автомобиля. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в минувшую субботу, 22 февраля, однако видео было опубликовано только сейчас.

 

Судя по кадрам, водитель прокатного Renault Kaptur, ехавший по двору, столкнулся с попутным автомобилем Mazda. Легковушка оказалась отброшена в сторону и врезалась в припаркованные машины, а кроссовер не устоял на колесах и перевернулся на крышу.

Человек, находившийся за рулем Renault, выбрался из опрокинувшегося авто и бросился наутек. За ним последовал сотрудник ГИБДД, выскочивший из патрульной машины, ехавший следом за виновником ДТП.



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