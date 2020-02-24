США ужесточили правила выдачи Green Card

24.02.2020, 12:30, Новости дня

Верховный суд США 21 февраля поддержал введение “теста на богатство” для иммигрантов. С 24 февраля новые правила вступают в силу, сообщает издание The Hill.

В соответствии с новыми правилами, правительство США может отказать в выдаче Green Card иммигрантам с низким уровнем доходов, которые как минимум в течение 12 месяцев за последние три года получали социальные выплаты.

Как отмечает издание, решение администрации президента Дональда Трампа поддержали пятеро консервативных судей, четверо либеральных выступили против. Судья Соня Сотомайор, назначенная предшественником Трампа, обвинила коллег в предвзятости. По ее мнению, судьи склонны принимать решения в пользу Белого дома без критического рассмотрения дел.

22 февраля Белый дом приветствовал решение Верховного суда. По мнению администрации Трампа, ужесточение правил “защитит трудолюбивых американских налогоплательщиков, программы социального обеспечения для действительно нуждающихся американцев, а также сократит дефицит федерального бюджета и восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому иммигранты должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости США“.

Green Card – один из способов иммигрировать в США. Интернет-лотерея проводится правительством страны каждый год.

В ноябре 2017-го, после того как обладатель Green Card Акайед Уллах устроил взрыв на Манхэттене, Трамп требовал полностью отменить визовую лотерею.Он заявлял, что Америка должна предоставлять преференции мигрантам, “имеющим необходимые для США навыки и квалификации“.

Решение о введении “теста на богатство” для иммигрантов было принято летом 2019 года, однако было заблокировано по решению нескольких федеральных судов.