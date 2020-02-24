Раскрыты характеристики нового Sony Xperia 10 II

24.02.2020, 12:30, Новости дня

Появились подробности о новом не анонсированном смартфоне Sony Xperia 10 II, который все же не предусмотрел поддержку 5G.

В свою очередь, разработчикам удалось существенно усовершенствовать популярную модель Sony Xperia 10, которая теперь получит более продвинутые параметры. Устройство работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 665 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Размер постоянной памяти равен 128 гигабайт. Основная камера имеет три модуля на 12+8+8 мегапикселей.

Новый девайс получил 6-дюймовый качественный дисплей, а также поддержку от попадания влаги и пыли. Кроме того, аккумулятор устройства имеет емкость 3600 мАч. Пока подробности о дате выхода смартфона в продажу не указаны.