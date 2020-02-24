Из-за бомбы Второй мировой эвакуированы жителей чешского города

24.02.2020, 12:30, Новости дня

На востоке Чехии искатели металлолома обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны. Инцидент произошел в городе Куржиме. Местные власти приняли решение эвакуировать порядка тысячи жителей, а также учащихся ближайшей школы и техникума, закрыты все учреждения и магазины.

Представитель полиции Богумил Малашек сообщил журналистам, что бомба обнаружена в лесу на окраине города и сейчас с ней работают пиротехники. В ближайшее время будет принято решение о том, что делать с опасной находкой.

Ранее в немецком Дюссельдорфе во время ремонтных работ была обнаружена бомба, из-за которой также пришлось эвакуировать несколько кварталов. Позднее авиаснаряд был обнаружен и в лондонском Сохо. Обе опасные находки были обезврежены.