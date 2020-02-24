Наталья Варлей: «Я так и не испытала женского счастья»

24.02.2020, 12:30, Разное

Советская и российская актриса Наталья Варлей призналась, что насыщенная жизнь «не принесла ей женского счастья». Звезда кинематографа выросла в тяжелое послевоенное время, страдала от болезней и несколько раз разводилась.

Изначально Наталья Варлей являлась артисткой цирка. Все свое детство она мечтала стать актрисой, но диагностированный у нее ревмокардит мог помешать осуществлению мечты. Однако желание у Натальи Варлей было настолько велико, что она все же занялась профессиональной акробатикой, тайно записалась в цирковую студию, где ее и заметил режиссер Георгий Юнвальд-Хилькевич. Но слава к актрисе пришла после съемок в «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая.

Впервые Наталья Варлей вышла замуж за однокурсника по театральному училищу Владимира Тихонова, но из-за его наркотической зависимости они развелись. Отношения не смог спасти даже сын Василий. Затем у Натальи Варлей родился второй сын Александр, но личность его отца остается неизвестной. Третье замужество не принесло Натальи Варлей аналогичным образом никакого счастья.

По словам друга третьего мужа Натальи Варлей Алексея Зардинова, дома у его напарника было 13 кошек (актриса позднее уточнила, что их было 14). А из биографии Натальи Варлей, написанной в 2018 году, стало известно, что ей «так и не удалось испытать женского счастья».