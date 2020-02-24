Сирийские войска освободили от террористов четыре селения в Идлибе

24.02.2020, 12:26, Новости дня

Подконтрольные Дамаску военные в ходе наступательной операции в Идлибе освободили от боевиков «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) населенные пункты Шейх-Мустафа, Ракая, Кафр-Сиджна и Эн-Накир.

Войска вернули также под контроль высоты Телль-Нар и продвигаются вглубь региона Джебель-эз-Завия, где сосредоточены основные силы бандформирований, передает ТАСС.

Сирийский военный источник сообщил, что правительственные силы проводят операцию, чтобы выйти к городу Эриха, который находится на скоростном шоссе Саракиб – Джиср-эш-Шугур, и окружить форпост противника с юга, запада и востока. «В случае успеха операции сирийские военнослужащие смогут продолжить наступление на ключевой город Джиср-эш-Шугур на горном перевале, через который проходит шоссе в направлении Латакии», – добавил источник.

В субботу замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что РФ поддерживает сирийские правительственные войска, предпринимающие усилия по ликвидации террористов в провинции Идлиб.

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе. Сирийское командование обратилось за помощью к России. ВКС нанесли удар по боевикам, что позволило сирийским войскам отразить атаки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



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