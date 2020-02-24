Названа польза от употребления кофе без кофеина

24.02.2020, 12:21, Разное

Ученые назвали полезные свойства кофе без кофеина. Многие употребляют данный напиток, чтобы избавиться от побочных эффектов, например, излишней стимуляции или, наоборот, для защиты печени, когда не синтезируются необходимые ферменты.

Для очищения зерен кофе от кофеина используются активированный уголь и этилацетат. После проведения необходимых процедур зерна обжариваются и измельчаются, сохраняя свою питательную ценность. Поэтому кофе с кофеином и без него практически идентичны друг другу. По словам экспертов, полностью очистить зерна, конечно, невозможно, но содержание кофеина в данном случае варьируется от 3 мг на порцию.

Употребление кофе без кофеина позволяет снизить риски развития диабета второго типа. Исследования показывают, что каждая чашка снижает риски до 7%. Кроме того, напиток оказывает положительное воздействие на печень, если у нее пониженный уровень ферментов.

Часто данный напиток употребляют, чтобы защититься от старения и нейродегенеративных заболеваний. Эксперименты на крысах позволили сотрудникам Университета Тафтса убедиться в том, что кофе (в том числе без кофеина) способствует более эффективному выполнению психомоторных задач, а также укрепляет рабочую память.