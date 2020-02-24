Агата Муцениеце подтвердила развод с Павлом Прилучным

24.02.2020, 12:21, Разное

Агата Муцениеце подтвердила официально развод с Павлом Прилучным. Длительно скрываемый парой разлад в семейных отношениях завершен.
Накануне артистка затронула тему семьи в Instagram-аккаунте, ограничившись опять-таки намеками на вероятность расставания. Помощь, предложенная поклонниками в виде обращения к приворотам и магии, была ею резко отвергнута за ненадобностью, по её словам. В последнем же посте расставлены все акценты однозначно: история брачного союза завершена. Впереди законное расторжение брака.

Вместе с тем чувства переполняют Агату Муцениеце, она говорит о любви к мужу, которая жива, несмотря на все обстоятельства. Артистка продолжает говорить «мы», хотя пары уже не существует. «Начните новую жизнь и забудьте прошлое», — пишут сочувствующие фанаты.



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