Ученые назвали ТОП-5 самых опасных инфекционных заболеваний

24.02.2020, 12:21, Разное

Инфекционные заболевания сформировали историю человечества. Поскольку новый коронавирус распространяется по всему материковому Китаю и миру, исследователи назвали некоторые из самых опасных инфекций, от лихорадки Эбола и денге до более поздней атипичной пневмонии, нового коронавируса и вируса Зика.

Новый коронавирус

Новый коронавирус 2019 года (2019-нКоВ) — это новый штамм коронавируса, который впервые появился в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. Хотя он был обнаружен только недавно, 2019-нКоВ уже быстро распространился в Китае и по всему миру. По состоянию на 10 февраля 2020 года вирус вызвал более 40 000 заболеваний и 900 смертей в Китае, а также более 400 заболеваний и две смерти за пределами материкового Китая.

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, вызывающих респираторные заболевания. Включает вирусы, которые вызывают SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром). Поскольку 2019-nCoV является новым, о вирусе остается много неизвестного, в том числе о том, насколько легко он распространяется, смертелен и вызовет ли глобальную пандемию.

Оспа

Ученые считают, что оспа, которая вызывает поражения кожи, появилась около 3000 лет назад в Индии или Египте, прежде чем охватить весь земной шар. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Variola, вызывающий оспу, убил до трети инфицированных и оставил шрамы и слепоту у других. В 1980 году ВОЗ объявила, что болезнь официально ликвидирована после десятилетней кампании вакцинации. Последние оставшиеся образцы вируса хранятся в учреждениях в США и России.

Мор

В отличие от оспы, этот древний вирус существует до сих пор. Вызванная бактерией, которую несут блохи, чума была обвинена в уничтожении общества. Болезнь проявляется в трех формах, но наиболее известной является бубонная чума, которая характеризуется «бубонами» или болезненно опухшими лимфатическими узлами. Хотя антибиотики, разработанные в 1940-х годах, могут лечить эту болезнь, смертность от чумы может составлять от 50% до 60%, пишет ВОЗ.

Малярия

По словам Всемирной организации здравоохранения, хотя малярию можно предотвратить и излечить, она опустошила некоторые части Африки, где на долю этой болезни приходится 20 процентов всех случаев смерти детей. Она присутствует и на других континентах. Паразит, переносимый кровососущими комарами, вызывает заболевание, которое сначала характеризуется лихорадкой, ознобом и гриппоподобными симптомами, прежде чем перейти к более серьезным осложнениям. К 1951 году болезнь была ликвидирована в США с помощью пестицида ДДТ. Последующая кампания ВОЗ по искоренению малярии была успешной только в некоторых местах.

ВОЗ распространила так называемые инсектицидные сети длительного действия для уменьшения укусов малярийных комаров, в том числе в Камбодже.

Грипп

По данным Всемирной организации здравоохранения, сезонная респираторная инфекция, грипп является причиной от 3 до 5 миллионов случаев тяжелых заболеваний и от 250 000 до 500 000 случаев смерти в год по всему миру.

Однако периодически вирусная инфекция становится все более разрушительной: в 1918 году в результате пандемии погибло около 50 миллионов человек во всем мире. Как стало ясно в последние годы из-за паники, связанной со «свиным» и «птичим» гриппом, некоторые вирусы могут распространяться между видами животных.