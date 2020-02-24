МВД планирует искать преступников по татуировкам и походке

24.02.2020, 12:14, Новости дня

МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения, сообщил РБК Данила Николаев, гендиректор Русского биометрического общества, участвующего в разработке проекта. Информацию о разработке системы подтвердил советник главы МВД Владимир Овчинский.

По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела. Внедрить систему планируется до конца 2021 года.

Данила Николаев сообщил, что пока не видел утвержденного технического задания проекта или принятых «дорожных карт». Но из обсуждений следует, что система будет не только применяться при распознавании лиц через камеры, но и взаимодействовать с другими ведомственными системами.

«Предположительно, система будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему. Она выдает перечень предполагаемых лиц, при необходимости эксперт-криминалист проводит дополнительную оценку. Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», – описал он принцип работы.

Откуда у МВД появится база данных с анализами ДНК подозреваемых, министерство пока не уточняет, сказал Николаев.

Источник РБК, знакомый с планами ведомства, рассказал, что изначально на разработку проекта в ведомстве попросили несколько миллиардов рублей. По его словам, необходимость затрат объясняли тем, что интеллектуальные права на систему и используемые алгоритмы перейдут государству.