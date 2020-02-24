В Хабаровске 23 февраля «украсили» здание свастиками и построили виселицу. Так реконструкторы воссоздали блокаду Ленинграда

24.02.2020, 12:14, Новости дня

Реконструкторы с размахом отметили День защитника Отечества в поселке Красная Речка в пригороде Хабаровска. Они «украсили» свастиками здание в центре города и построили реалистично воссозданную виселицу – рядом с ларьками со сладкой ватой и воздушными шарами, сообщает корреспондент Сибирь.Реалии, который присутствовал на празднике.

Кульминацией празднования стала военная реконструкция, во время которой зрителям показали эпизод прорыва блокады Ленинграда и штурм «комендатуры» немецких войск (какое отношение они имел к Хабаровску – организаторы не пояснили). Захват здания происходил с использованием гранат: красноармейцы быстро разгромили позиции противника, а зрители подбадривали «наших», требуя, чтобы те добивали противника.

Из немецких солдат «в живых» остался только один, и виселицу использовать не пришлось: как объяснили реконструкторы, этот «пленник» сообщит потом много ценных сведений о подразделениях фашистов.

Над сквером долго не замолкал треск автоматных выстрелов. Площадку заволокло дымом, зрители даже начали чихать, но расходиться никто не хотел, передает корреспондент. Большинство жителей поселка пришли посмотреть программу с детьми: по их словам, им правильно в таком виде рассказывать о войне.

«Скоро мы будем отмечать юбилей нашей победы, – заявила воспитатель детского сада Светлана Репина. – Я воспитываю детей, и своих, и чужих. И сегодня хороший повод рассказать о нашей истории, о войне. И показать, что это нельзя забывать и что это не должно повториться».

«Наша главная цель – патриотическое воспитание и просвещение, – заявил один из атаманов Амурского казачества. – Сейчас делаются попытки переписать историю. Все меньше и меньше ветеранов, которые могут рассказать, как было на самом деле. Там, в Голливуде, снимают фильмы непонятные, которые не связаны с историей. И нам нельзя оставаться в сторонке».