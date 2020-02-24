Россиянин сломал жене ребра из-за невкусного ужина и загремел на 3 года в тюрьму

24.02.2020, 12:13, Новости дня

Он бил женщину ремнем и подлокотником от дивана.

Суд в Воронежской области приговорил к 3 годам лишения свободы 53-летнего мужчину, который избил свою 42-летнюю гражданскую супругу. Конфликт произошел из-за невкусного ужина.

В сентябре 2019 года пара распивала спиртное на кухне. Мужчине не понравилась еда, которую ему приготовила жена. Он начал ее избивать руками и ногами, после чего стал использовать ремень и деревянный подлокотник от дивана.

От перелома у женщины случился пневмоторакс. Экспертиза оценила повреждения как тяжкий вред здоровью.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. До этого приговора его уже привлекали к уголовной ответственности за совершение убийства, хранение боеприпасов и умышленное повреждение имущества.

Ранее стало известно, что певица Валерия собирается создать политическую партию, чтобы бороться с домашним насилием в семье.