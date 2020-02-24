Календарь: 24 февраля — День соблазнителя человечества

24.02.2020, 10:12, Новости дня

65 лет назад в Калифорнии родился знаменитый американский предприниматель, основатель и руководитель компьютерной империи Apple Стив Джобс.

В конце 1970-х годов Джобс и его друг Стив Возняк разработали один из первых персональных компьютеров, обладавший большим коммерческим потенциалом. Компьютер Apple II стал первым массовым продуктом компании Apple, созданной по инициативе Стива Джобса. Позже Джобс увидел коммерческий потенциал графического интерфейса, управляемого мышью, что привело к появлению компьютеров Apple Lisa и, год спустя, Macintosh (Mac).

Стив руководил разработкой iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad, а также развитием Apple Store, iTunes Store, App Store и iBookstore. Успех этих продуктов и услуг, обеспечивший несколько лет стабильной финансовой прибыли, позволил Apple стать в 2011 году самой дорогой публичной компанией в мире. Многие эксперты называют это одним из величайших свершений в истории бизнеса.

В то же время Джобса критиковали за авторитарный стиль управления, агрессивные действия по отношению к конкурентам, стремление к тотальному контролю за продукцией даже после ее реализации покупателю.

Стив получил общественное признание и ряд наград за оказанное влияние на индустрию технологий и музыки. Его часто называют «отцом цифровой революции». Джобс был блестящим оратором и вывел презентации инновационных продуктов на новый уровень, превратив их в увлекательные шоу. Его легко узнаваемая фигура в черной водолазке, потертых джинсах и кроссовках была окружена своеобразным культом.

После восьми лет борьбы с раком поджелудочной железы в 2011 году Стив Джобс умер.

События дня:

1466 г. — в Брюгге (Бельгия) состоялась первая лотерея, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка.

1852 г. — Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».

1973 г. — в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное».

Именинники:

Всеволод, Георгий, Дмитрий, Сергей.

Родились:

Федор Ушаков (1744-1817 гг.) — прославленный русский флотоводец.

Майя Кристалинская (1932-1985 гг.) — советская эстрадная певица.

Любовь Успенская (Сицкер) (1954 г.) — российская и американская певица жанра шансон.