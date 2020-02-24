Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом

24.02.2020, 12:12, Новости дня

Ранее духовный лидер тибетских буддистов похвалил президента.

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующее обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

В обращении главы государства сказано, что праздник является символом обновления природы, стремления к гармонии и обращает верующих к истокам этой религии.

Путин отметил, что российские буддисты активно участвуют в жизни страны и вносят вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.

В мае 2019 года духовный лидер тибетских буддистов похвалил Путина за внимание к тому, что происходит в разных странах мира.



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