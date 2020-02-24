ЕС выделит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

24.02.2020, 12:12, Новости дня

Власти Европейского союза решили выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса, сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

«ЕС выделит около 230 млн евро, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом», – сказал он, передает ТАСС.

Он пояснил, что 114 млн евро пойдут ВОЗ, 15 млн – странам-партнерам, 100 млн – на исследования в поисках вакцины, еще 3 млн евро выделят на закупку средств личной защиты и вывоз граждан, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что Евросоюз прорабатывает разные сценарии реагирования в связи с коронавирусом. Отвечая на вопрос, не собираются ли европейские власти ограничить передвижение в зоне Шенгена в связи с коронавирусом, он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций о прекращении передвижений.

Ленарчич также заявил, что вспышка коронавируса окажет влияние на экономику Евросоюза, подчеркнув при этом, что пока рано говорить о конкретных цифрах.

Тем временем европейские биржи падают в понедельник днем на новостях о распространении коронавируса, в том числе в Европе. Так, французский индекс CAC 40 опустился на 3,32% – до 5829,61 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 3,35% – до 13125,05 пункта, британский FTSE 100 упал на 2,75% – до 7200,6 пункта.

Страной, где зафиксировано самое большое число заболевших коронавирусом в ЕС, стала Италия. Количество заболевших здесь приближается к 200, скончались четыре человека.

Второй страной в мире после Китая по росту числа зараженных стала Южная Корея. Число заразившихся здесь составляет 763, семь человек умерли. Число жертв коронавируса COVID-19 в самом Китае возросло до 2 тыс. 592 человек, выздоровели 24 тыс. 734 человека.