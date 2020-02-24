«Картина куплена за миллион». Художница узнала на фото министра Малюськи свою работу

24.02.2020, 12:06, Новости дня

Галерист и телеведущая Лика Спиваковская на персональной странице в Facebook призналась, что была удивлена, когда увидела на фото министра юстиции Украины Дениса Малюськи свою картину.

Спиваковская написала, что продала эту картину 11 января через интернет, не зная имени покупателя. По словам художницы, она написала картину в 2014 году.

«Кто бы мог подумать, что сам министр юстиции будет ее потом так рекламировать», – добавила она.

Это — нашумевшее фото. А слева — моя картина. Я ее написала в 2014 году. Ее купили три недели назад через интернет на… Posted by Лика Спиваковская on Pühapäev, 23. veebruar 2020

22 февраля министр юстиции Денис Малюська разместил на своей странице в Facebook фотографию, на которой он был запечатлен, стоя на руках. Внимание подписчиков привлекла картина, на фоне которой позировал министр.

Бизнесмен и писатель Владимир Спиваковский, являющийся отцом Лики Спиваковской, в комментариях к посту министра сообщил, что картина была продана за «миллион», чем вызвал дискуссию среди подписчиков о художественной ценности работы.

«На всякий случай скажу, что главное тут не герой, а картина. Она куплена за миллион. Впору встать на голову», – написал Спиваковский 23 февраля.

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Лика Спиваковская – художница, телеведущая, основатель художественной галереи Spivakovska ART:EGO.

Денис Малюська стал министром юстиции 29 августа 2019 года. В декабре, сообщая о 100 днях работы правительства, министр опубликовал фото, на котором сидит на столе. В январе 2020 года в знак поддержки Гончарука Малюська залез под стол.