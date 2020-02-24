Юношеский хоккейный турнир в Тольятти завершился грандиозной дракой

24.02.2020, 12:06, Новости дня

Грандиозной дракой завершился хоккейный турнир среди 11-летних игроков в Тольятти. Разнять юных спортсменов не могли ни арбитры, ни тренеры. Зрители сняли побоище на видео.

 

Ледовая встреча переросла в баталию 23 февраля, когда на площадке сошлись тольяттинские команды "Лада" и "Волгарь". Что именно стало причиной конфликта, достоверно неизвестно, но шайба была забыта, клюшки брошены — в ход пошли кулаки.

"Там вратарь даже вписывается!" — описал происходящее один из зрителей.

На его глазах противников безуспешно пытались разнять арбитры и тренеры, но те лишь ненадолго расходились, а потом вновь бросались в гущу событий.



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