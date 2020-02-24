«Не хотим обсервации по диарейным заболеваниям». Минздрав и МВД призвали не передавать продукты эвакуированными из Китая

24.02.2020, 12:06, Новости дня

Представители Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел Украины призвали волонтерские организации и частные лица не передавать продукты питания эвакуированным из Китая гражданам, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области.

Брифинг заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко и советника министра внутренних дел Ивана Варченко, который состоялся 23 февраля в Новых Санжарах, транслировал телеканал «Прямий».

«Мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной болезни, вызванной коронавирусом, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», – сказал Ляшко.

Варченко уточнил, что эвакуированным гражданам передают только средства индивидуальной гигиены, антисептики и «вещи промышленного производства».

«Продукты – нет, и мы об этом информируем всех волонтеров… Много людей со всей Украины, высказывая свою солидарность, показывая украинское гостеприимство и [проявляя] сочувствие к людям, которые попали в трудные жизненные обстоятельства и должны проходить обсервацию, приходят с разной гуманитарной помощью сюда. Мы в который раз напоминаем: у людей, которые находятся тут, достаточно продуктов питания, они достаточно всем обеспечены. Поэтому просим высказывать свою поддержку, но не нарушать режим нахождения на этой территории, то есть ограничить немного паломничество», – сказал Варченко.

По словам Ляшко, в медицинском центре в Новых Санжарах уже запустили пищеблок (сейчас пищу привозят из Полтавы), поэтому еду эвакуированным уже могут готовить непосредственно на месте.

«Пищеблок запущен, он выходит на мощности, чтобы обеспечить питанием всех. Такую возможность мы рассматриваем. Возможно, будем запускать [приготовление пищи в медцентре]», – сказал заместитель министра.

21 февраля директор медцентра Александр Блинов заявил на брифинге, что все желающие могут привозить продукты для эвакуированных. «Эту помощь (продукты, которые привозят в санаторий. – «ГОРДОН») я считаю правильным принять. Считаю, это только будет им улучшенное питание. Это будет помощь хорошая», – сказал он.

Полтавская облгосадминистрация сообщала, что продукты эвакуированным приносят как местные жители, так и представители полтавских организаций. В частности, печенье, воду, сладости и фрукты 22 февраля передали полтавские предприниматели, проинформировала ОГА.

Украина 20 февраля эвакуировала из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2, 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины в Полтавской области, где они проведут 14 дней. В Минздраве заявили, что у находящихся на обсервации признаков заболевания нет.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие забрасывали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, позже 23 опустили, еще одного отправили под ночной домашний арест. Полиция открыла несколько уголовных производств, в том числе по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.