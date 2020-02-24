«Нефтехимик» оставил «Амур» без плей-офф КХЛ

24.02.2020, 12:06, Новости дня

Встречей в Хабаровске между местным "Амуром" и нижнекамским "Нефтехимиком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В повторной встрече гости вновь оказались сильнее хозяев льда. На этот раз, правда, они обошлись без разгрома, победив "тигров" в овертайме со счетом 3:2.

В составе "волков" шайбы забросили Зак Митчелл, Евгений Рясенский и Мэтт Уайт, реализовавший буллит в дополнительное время. За хозяев льда отличились Михал Йордан и Кирилл Рассказов.

Нижнекамский "Нефтехимик" обошел "Куньлунь" в турнирной таблице Восточной конференции, переместившись на восьмую строчку. В активе команды Вячеслава Буцаева 62 очка после 61 игры. "Амур" с 60 баллами остался десятым на Востоке, потеряв шансы пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

В другой встрече дня казахстанский "Барыс" оказался сильнее в гостях "Адмирала" из Владивостока со счетом 3:1.



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