Свитолина вновь опустилась в рейтинге WTA, Ястремская вернулась в топ-25

24.02.2020, 12:06, Новости дня

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 24 февраля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вновь потеряла позицию, а вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вернулась в топ-25.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга Свитолина опустилась на одну позицию и занимает седьмую строчку рейтинга, Ястремская с 26-го места поднялась на 25-е.

На прошлой неделе и Свитолина, и Ястремская покинули теннисный турнир в Дубае после первых игр.

В первой сотне списка присутствует еще одна представительница Украины – Катерина Козлова, которая опустилась на 10 строчек и находится на 99-й позиции.

Лидером обновленного рейтинга WTA осталась Эшли Барти из Австралии, на втором месте расположилась румынка Симона Халеп, на третьем – Каролина Плишкова из Чехии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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