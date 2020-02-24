В Мордовии выезд на встречную полосу привел к аварии и гибели трех человек

24.02.2020, 12:06, Новости дня

Утром в понедельник, 24 февраля, в Саранске произошло столкновение двух легковых автомобилей, унесшее три человеческих жизни.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, водитель автомобиля Renault Megane выехал на полосу встречного движения, где врезался в Nissan Almera, двигавшийся в противоположном направлении.

От травм, полученных в результате столкновения, скончались три человека. Еще один пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.



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