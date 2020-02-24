Ольга Орлова провела выходные в Париже с новым возлюбленным

24.02.2020, 12:04, Разное

Отечественная киноактриса и исполнительница, ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова на странице в Instagram поделилась фото, сделанными во время отдыха в Париже. Выходные в одном из самых романтических городов мира экс-участница группы «Блестящие» провела в компании нового возлюбленного, однако так и не показала его подписчикам.

В нескольких недавних публикациях Ольга Орлова показала прогулки по старинным улицам Парижа, посещение дорогих ресторанов и интересных мест французской столицы. В подписи к постам ведущая намекает на «несвободное сердце» и советует поклонникам никогда не прекращать мечтать о любви, потому что «романтические моменты» рано или поздно наступают в жизни практически каждого человека, и в это нужно верить. Орлова провела выходные в компании своего возлюбленного, о котором пояснила несколько месяцев назад, но не озвучила ни его имя, ни род деятельности. Немного позже стало известно, что избранника телеведущей зовут Валерий. Мужчине 50 лет, он занимается бизнесом.



Ольга Орлова так и не показала любимого человека подписчикам в соцсети, публикуя снимки, на которых запечатлена одна. При этом в разделе Stories аккаунта в Instagram певица всё же размещала фото, где её обнимают, но лицо и фигуру человека скрыла за «любовными» смайлами, снова сохранив интригу. Подобная скрытность, по мнению хейтеров, может означать, что у Орловой вовсе нет возлюбленного, и рассказы о нём — обычный пиар. Однако поклонники 42-летней ведущей уверены, что она нашла свою любовь и желают, чтобы отношения скорее переросли в крепкий и счастливый брак.