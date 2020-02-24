Ученые назвали причины возникновения рака простаты

24.02.2020, 12:04, Разное

Рак предстательной железы возникает, когда клетки в предстательной железе неконтролируемо растут, что может распространяться или вызывать осложнения из-за аномально увеличенной простаты. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот тип рака является второй наиболее распространенной формой рака у мужчин во всем мире.

Рак возникает, когда аномальные клетки начинают размножаться и выходить из-под контроля, а не умирать и заменяться здоровыми. Это может произойти из-за дефектов ДНК, которые были унаследованы или вызваны факторами окружающей среды, такими, как курение табака или воздействие радиации. Ученые не совсем уверены, что вызывает рак простаты, но болезнь тесно связана с несколькими факторами риска.

Первый — это возраст: по данным Национального института рака (NCI), 90% случаев рака простаты диагностируется у мужчин в возрасте 56 лет и старше. Наличие в семейном анамнезе рака простаты является еще одним важным фактором риска. По данным NCI, наследственный риск может достигать 60%. Выработка гормонов может играть роль, так как исследования показали, что, по данным NCI, недостаточные или аномальные паттерны выработки тестостерона, по- видимому, снижают риск развития рака простаты. Если он выявляется достаточно рано, у пациента могут никогда не появиться симптомы. На более поздних стадиях они могут включать в себя проблемы с мочеиспусканием, кровь в моче или сперме, эректильную дисфункцию или боль в нижней части спины, бедер. Эти симптомы также могут быть вызваны чем-то, кроме рака предстательной железы, например, увеличенной предстательной железой.

PSA — это белок, вырабатываемый простатой. Более высокие уровни его в крови коррелируют с повышенным риском, но нет никакого установленного порога, который бы точно определил, есть ли у человека заболевание. Не существует надежного способа предотвращения рака предстательной железы, но, как и при большинстве заболеваний, поддержание здорового образа жизни — лучший способ снизить риск его возникновения.