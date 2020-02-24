США поставят Индии военные вертолеты на 3 млрд долларов

24.02.2020, 11:58, Новости дня

Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в 3 млрд долларов, сообщил президент США Дональд Трамп, прибывший в понедельник с визитом в Индию.

В понедельник утром Трамп начал двухдневный визит в Индию. Он прибыл в Ахмадабад, став первым главой Белого дома, который посетил этот крупнейший город штата Гуджарат, передает ТАСС.

Многочисленные артисты и танцоры приветствовали Трампа по маршруту следования его кортежа в городе Ахмадабад. Артистам и фольклорным коллективам, которые представляли многие штаты страны, были предоставлены около 50 сцен на протяжении примерно 22-километрового маршрута от аэропорта до стадиона «Мотера», где запланировано совместное выступление Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Американского лидера также приветствовали тысячи обычных граждан, которые выстроились вдоль дороги и размахивали флагами США и Индии. Ахмадабад является крупнейшим городом родного для главы индийского правительства штата Гуджарат.

По пути Трамп и его супруга Меланья посетили Сабармати Ашрам – место, в котором жил и проповедовал лидер индийского национально-освободительного движения Махатма Ганди. Затем они прибыли на крупнейший в Индии крикетный стадион «Мотера», который недавно прошел реконструкцию.

Затем в понедельник Трамп с супругой посетят город Агра, где осмотрят знаменитый мавзолей Тадж-Махал. После этого хозяин Белого дома прибудет в Нью-Дели. На вторник у него запланированы переговоры с индийским премьером, а также с президентом страны Рамом Натхом Ковиндом. Кроме того, Трамп примет участие во встречах с представителями индийского бизнес-сообщества и сотрудниками американского посольства. На вечер вторника у него запланирован ужин в президентском дворце.

Визит Трампа проходит на фоне напряженных торговых переговоров между двумя странами. В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия – 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, в том числе на Индию. В ответ Нью-Дели в июне 2019 года повысил импортные пошлины на 28 товарных позиций из США: тарифы выросли на нут (до 60%), чечевицу (до 30%), миндаль, грецкие орехи, яблоки и груши, некоторые виды металлоизделий, ряд других товаров.

В преддверии визита Трамп заявлял, что подпишет торговое соглашение с Индией, если оно будет выгодно США. Тем не менее представители американской администрации сообщили, что заключение торгового соглашение маловероятно. По итогам визита Трамп все же рассчитывает объявить о ряде крупных коммерческих сделок в нескольких ключевых секторах экономики, а также в области оборонного сотрудничества.