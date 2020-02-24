В Екатеринбурге суд арестовал автора приложения «Красная кнопка» Александра Литреева по делу о наркотиках. Он признал вину

24.02.2020, 11:57, Новости дня

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил основателя компании по кибербезопасности Vee Security РФ Александра Литреева в СИЗО до 22 апреля по делу о покупке наркотиков. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, на заседании суда Литреев заявил, что признает свою вину. На допросе он рассказал, что еще до приезда в Екатеринбург заказал две закладки. После прибытия в город он зашел в парк и вынул из мусорного бака пакетик с веществами.

Дознаватель отдела полиции и представитель прокуратуры ходатайствовали от аресте Литреева и помещении его в СИЗО, так как IT-специалист не зарегистрирован в России и имеет вид на жительство в Эстонии, поэтому якобы может скрыться от следствия.

«У нас глобальный мир, но суд руководствуется какими-то откровенно средневековыми мотивами: мол, нет регистрации, имеешь загранпаспорт — отправляйся в СИЗО. Такое решение суд принял, несмотря на признаки того, что Литреев не представляет никакой угрозы для общества. Он впервые привлекается по уголовной статье по части, которая лишь в крайнем случае допускает лишение свободы», — приводит «МБХ медиа» слова адвоката Литреева», — сказал адвоката Алексея Бушмакова.

Александр Литреев — бывший активист Фонда борьбы с коррупцией и создатель проекта «Красная кнопка». Приложение позволяет оперативно оповещать правозащитников о собственном задержании на митингах. Также его компания по кибербезопасности Vee Security РФ распространяла прокси для обхода блокировок мессенджера Telegram после решения о его блокировке.

Литреев создал проект «Русский слон». Это база данных о силовиках, которые, превышая полномочия, избивали людей на митингах.