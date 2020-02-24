Горбунов: Если муж с женой что-то делят на работе или дома, то это плохая семья

24.02.2020, 11:54, Новости дня

Украинский телеведущий Юрий Горбунов в интервью «Главком» рассказал о первых свиданиях со своей супругой, телеведущей Катей Осадчей.

«Первая симпатия между нами возникла на съемочной площадке во время съемок «Голоса страны». Проект снимается время от времени, и между съемками проходят месяцы, в эти периоды мы активно начали звонить друг другу, и даже иногда ходили вместе на ужин. Через некоторое время стало очевидно, что между нами не просто рабочие дружеские отношения, а нечто гораздо большее», – признался он.

По словам Горбунова, у них с женой нет профессиональной конкуренции, поскольку они единомышленники.

«В этом плане и дома, и на работе нам нечего делить. Если муж с женой что-то делят на работе или дома, то это плохая семья. Мы ничего не делим. Мы двигаемся в одном направлении», – отметил он.

Горбунов признался, что как можно больше времени хочет проводить со своим трехлетним сыном Иваном.

«Мы выходим на прогулки, играем, катаемся на велосипедах. Вот на санках в этом году не получилось покататься, потому что нет снега. Также ездим иногда в развлекательные центры, где ребенок с удовольствием погружается во все аттракционы. Однако я считаю, что обычное внимание к ребенку важнее, чем какие-то игры. Провести с ребенком хотя бы час днем будет достаточно. Главное – качество этого часа», – заявил телеведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения ребенка. Их сын Иван родился 18 февраля 2017 года.

36-летняя Осадчая младше Горбунова на 13 лет: ему 49. Супруги вместе ведут вокальное шоу «Голос країни» на «1+1».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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