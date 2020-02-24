От коронавируса в Италии умер четвертый человек

24.02.2020, 11:51, Новости дня

Четвертой жертвой коронавируса нового типа в Италии стал 84-летний мужчина, госпитализированный в городе Бергамо области Ломбардия, информирует агентство ANSA.

Скончавшийся мужчина стал третьим жителем Ломбардии, умершим от болезни, вызванной новым коронавирусом. Еще одна женщина скончалась в соседней области Венето.

По словам губернатора Ломбардии Аттилио Фонтаны, общее число инфицированных коронавирусом в этой итальянской области достигло 150 человек. Еще 21 случай зафиксирован в соседней с Ломбардией области Венето. Есть заболевшие в Эмилии-Романье и Пьемонте. Таким образом, общее число случаев заболевания в Италии приближается к 200.

Тем временем первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в Афганистане, Бахрейне и Кувейте, передает ТАСС

Так, в Афганистане первый случай заражения коронавирусом подтвержден на территории провинции Герат, расположенной на северо-западе страны. В этой провинции объявлено чрезвычайное положение. Кроме того, национальное управление безопасности распорядилось приостановить наземный и воздушный транзит из Герата в граничащий с этой провинцией Иран.

В Бахрейне заболевание выявлено у мужчины, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей. В министерстве здравоохранения страны подчеркнули, что принимают превентивные меры для предотвращения распространения вируса, в том числе отслеживая в течение 14 дней состояние здоровья прибывающих из тех стран, где выявлено наибольшее число заразившихся.

В Кувейте выявлены трое больных коронавирусом. Все заразившиеся вернулись из поездок в Иран, передает РИА «Новости».

Тем временем число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2 тыс. 592 человек, выздоровели 24 тыс. 734 человека.



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