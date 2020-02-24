Тест-драйв Infiniti QX50 2020-го модельного года: Обновлённый экстерьер и новые опции

24.02.2020, 11:30, Разное

Представитель японского автопрома — компания Infiniti представила кроссовер QX50 2020-го модельного года. После рестайлинга модель последнего поколения получила слегка обновлённый экстерьер, ряд новых опций и изменения относительно технической части.

Говоря об Infiniti QX50 2020-го модельного года, эксперты отмечают, что внешне кроссовер мало отличается от дорестайлинговой версии. Авто получило иной передний бампер и «противотуманки», а вот «начинка» изменилась существенно. Обновлённый кроссовер получил значительно большую площадь остекления крыши и теперь вместо люка присутствует фактически «панорамное окно» над всем салоном, а не обычный люк над водительским и передним пассажирским сиденьями. Кроме того, авто 2020-го модельного года порадует водителей проекцией показателей спидометра на лобовом стекле, обновлениями в мультимедиа, расширенными возможностями настроек подвески, системы торможения и рулевого управления. Однако по части взаимодействия мультимедиа и гаджетов решение так и осталось недоработанным, и для того, чтобы убрать из списка неиспользуемое устройство, придётся по-прежнему потратить некоторое время.

Ранее от пользователей поступали жалобы на турбомотор, генерирующий 249 л.с., но после рестайлинга Infiniti QX50 ускоряется сразу после старта и не «подвисает» на несколько секунд. Также доработана смена режимов, поэтому с переключением с «нормального» на «спортивный» или «экологичный» проблем больше не существует. Выполнены доработки и в отношении подвески. Кроссовер теперь не «кренится» при повороте и, по мнению специалистов, напоминает «сжатый плотно кулак».

Однако минимальная обратная связь руля в Infiniti QX50 осталась, а электроусилитель не работает с переменным усилием. Несмотря на это, специалисты всё же считают, что японский кроссовер после рестайлинга можно назвать самым «немецким» из представленных на российском рынке. Стоимость модели в зависимости от комплектации варьируется в районе 3-4,25 млн рублей.