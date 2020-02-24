Эксперты составили ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов из Китая

24.02.2020, 11:30, Разное

Эксперты цифрового рынка составили ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов, произведённых на территории Китая. Неоспоримым лидером оказался Meizu Note 9, доступный для покупки в РФ всего за 12,5 тысячи рублей.

Meizu Note 9 может похвастаться неплохим процессором Snapdragon 675 и наличием 4 Гб ОЗУ. Смартфон оснащён двойной основной камерой, прямо под ней расположен дактилоскопический сенсор. Экран на 6,2 дюйма имеет разрешение 2244 на 1080 точек, а отличает устройство от остальных возможность установить сразу две SIM-карты и универсальный разъём USB Type-C.

Следом за ним идёт Realme 5 Pro с ценником 12,9 тысячи рублей. За эту цену покупатель получает телефон с 6,3-дюймовым экраном без рамок и основную камеру с четырьмя объективами. В плане технических характеристик имеется процессор Snapdragon 712 и 4 Гб ОЗУ. Тройку лидеров замыкает VIVO Y91c. Он не отличается производительностью, но процессор Helio P22 прекрасно справляется со своими задачами. В этом ему помогают 3 Гб ОЗУ. Основная камера имеет только один модуль с матрицей 13 Мп. Главным же достоинством телефона стала цена, ведь купить его в базовой версии можно всего за 6,9 тысячи рублей.

В пятёрке бюджетных китайских телефонов нашлось место и для Honor 10i. Стоимость 12,9 тысячи рублей, а процессором выступает Kirin 710, работающий в паре с 4 Гб оперативной памяти. Внимание смартфон привлечёт у любителей качественной фотографии. Тройная камера с технологией искусственного интеллекта позволяет подстроить настройки под освещение без участия пользователя. В конце оказался Hisense Rock 5. Он не отличается производительностью из-за процессора Snapdragon 439 и 4 Гб ОЗУ, а камера имеет всего два объектива. Цена тоже не стала ключевой особенностью, ведь базовая версия стоит 10,9 тысячи рублей. Отличает этот аппарат от других объём аккумулятора, равный 5,5 тысячи мАч. Этого хватит на 24 часа активного использования телефона.