Коронавирус ударил по французскому турпотоку

24.02.2020, 11:30, Новости дня

“Увидеть Париж и умереть”, — фраза, безусловно, известная, однако на самом деле такая перспектива путешественников явно не прельщает. И на фоне бушующего во всем мире коронавируса, туристический поток во Францию сократился примерно на 30% или даже 40%.

Такую оценку последствий упаднических настроений привел премьер министр финансов Пятой республики Бруно Ле Мэр в интервью телеканалу CNBC. Он отметил, что страна ежегодно принимала порядка 2,7 млн китайских туристов, однако в этом году ситуация, очевидно, существенно изменится.

“Я надеюсь, что не будет никакого ухудшения в ситуации с коронавирусом. Конечно, мы увидим воздействие на количество китайских туристов во Франции. У нас более двух миллионов семисот тысяч китайских туристов ежегодно. И, конечно, такого количества не будет в 2020-ом году”, — сообщил Ле Мэр.

Франция является одним из самых популярных направлений для путешественников, а туристическая отрасль генерирует примерно 8% от всего ВВП страны.



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