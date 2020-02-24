Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

24.02.2020, 11:30, Новости дня

Корреспондента газеты «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, его шенгенская виза аннулирована, сообщили в пресс-службе издания.

«Корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали Шенген на три года по запросу Эстонии», – говорится в сообщении «Пятого канала».

Журналист прилетел в Ригу утром 24 февраля в командировку, но на границе ему сообщили, что он не может въехать в страну и выдали ему соответствующие документы.

Власти балтийских стран неоднократно мешали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.

Посол РФ в Риге Евгений Лукьянов, комментируя в начале февраля ситуацию с массовым отказом банков в обслуживании журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями, заявил, что Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии.

В январе филиал российского агентства Sputnik прекратил работу в Эстонии. Его сотрудникам сначала заблокировали возможность получать зарплату, а потом стали угрожать уголовным преследованием. 



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