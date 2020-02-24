«Какое отношение ты имеешь к советской армии?». Maruv в Instagram раскритиковали за поздравление с 23 февраля

24.02.2020, 11:30, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv на своей странице в Instagram опубликовала поздравление с 23 февраля.

«Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины», – написала она.

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Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины *

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 23 Фев 2020 в 9:39 PST

Пользователи Instagram прокомментировали пост певицы.

«Какое отношение ты имеешь к советской армии? За этот год ноль в работе – все однотипно-никакое и скучное… С днем комсомола или пионерии не забудь поздравить подписчиков», – написала natamishkovska.

«23 – это День советской армии и военно-морского флота! Вы оттуда?» – спросила silver_juingle.

«Вот она, абсолютная беспринципность. Нет слов. Могла бы просто пропустить, не акцентировать, но нет. В карманах тяжелее, а в голове и в душе пустота», – написала nataliyana75.

23 февраля праздновался в СССР как День советской армии и военно-морского флота. В РФ сейчас этот праздник называется День защитника отечества. В Украине мужской праздник – это День защитника Украины, 14 октября.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль. 

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промоакции политиков».

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на «Евровидение 2019».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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