С 1 марта отключается бесплатный Wi-Fi в наземном транспорте Москвы

24.02.2020, 11:30, Новости дня

Бесплатный Wi-Fi, к которому могут подключаться пассажиры наземного общественного транспорта в Москве, с 1 марта будет недоступен, сообщает пресс-служба "Мосгортранса". Это связано с подготовкой новых требований к сервису, так как сегодня "услуга не удовлетворяет требованиям пользователей", уточняется в сообщении.

В ближайшее время будет проведен опрос пассажиров, на основе результатов которого сформируют новое техническое задание для новых конкурсных процедур. Первый бесплатный доступ в интернет появился у московских пассажиров в 2016 году.

Ожидается, что бесплатный интернет вернется в наземный городской транспорт столицы во втором полугодии 2020 года. Пассажиры метро этих неудобств не испытают – в столичной подземке доступ у Wi-Fi будет осуществляться по-прежнему.