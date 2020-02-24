Трамп предложил демократам расследовать «российский след» в победе Сандерса в Неваде

24.02.2020, 11:30, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп предложил позвать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера расследовать предполагаемое «российское вмешательство» в победу сенатора Берни Сандреса на кокусах в Неваде, пишет Business Insider. В свою очередь, сам Сандерс заверил, что выступает решительно против попыток любой страны повлиять на президентские выборы.



Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал задуматься над началом расследования российского вмешательства в проведение кокусов Демократической партии в Неваде, на которых одержал победу сенатор Берни Сандерс, пишет Business Insider.

На своей страничке в Twitter Трамп заявил, что если демократы обвиняют «Россию, Россию, Россию в победе Берни Сандерса в Неваде», то им нужно призвать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера провести новое расследование.

«Если это так, предлагаю позвать Боба Мюллера и 13 злобных демократов, чтобы создать новый доклад Мюллера, демократическое издание. Боб докопается до сути!» — написал глава Белого дома.

Business Insider напоминает, что в воскресенье советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен отверг предположения о поддержке Россией новой избирательной кампании Трампа. Однако вспомнил о сообщениях, согласно которым, Кремль помогает возглавить Белый дом Сандерсу.

«Это неудивительно, ведь он провел медовый месяц в Москве, — прокомментировал О’Брайен информацию об интересе РФ к кандидатуре Сандерса. — Президент перестроил американские вооружённые силы до масштабов невиданных со времён Рональда Рейгана, так что я не вижу ничего удивительного в том, что Россия, Китай или Иран хотели бы кого-то другого, а не президента Трампа».

«Давайте начистоту, РФ хочет подорвать американскую демократию, разделив нас, и, в отличие от действующего президента, я решительно выступаю против усилий РФ или любой другой страны, которая стремится вмешаться в наши выборы», — ответил на обвинения в свой адрес Сандерс.