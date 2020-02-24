В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире

24.02.2020, 11:30, Новости дня

В базе данных AnTuTu появились сведения о самом мощном смартфоне Realme X50 Pro, который показал высокие баллы при тестировании.

Вместе с тем данный девайс сумел опередить флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, которые показали более упрощенные результаты. Напомним, новинка получила мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865. Аппарат получить 603 тысячи баллов. Процесс тестирования осуществлялся в теплом помещении, что подтверждает, что новинка имеет активную систему охлаждения.

Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской модель, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.



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