Ольга Бузова сменила на концерте в Минске четыре костюма и спела под фонограмму

24.02.2020, 11:21, Разное

Минских фанатов российской певицы Ольги Бузовой впечатлил ее концерт, несмотря на то, что она пела под фонограмму и сменила за время выступления четыре наряда. Поклонники подарили исполнительнице цветы, мягкие игрушки, а некоторые преподнесли комплект нижнего белья.

Концерт бывшей участницы «Дом-2» должен был начаться в семь вечера. Однако самые преданные фанаты собирались возле дверей клуба уже в два часа дня, чтобы занять места у сцены. Хотя на улице было достаточно прохладно, организаторы запустили их только в половину седьмого. Сам же концерт начался только тогда, когда все посетители оказались в клубе.

Затем появилась Ольга Бузова, которая манерой своего поведения и внешним видом всем напомнила Дженнифер Лопес. Организаторы концерта заявляли, что певица будет исполнять песни в формате живого звука, но некоторые фанаты отметили, что пела она под фонограмму. Также Ольга Бузова регулярно меняла наряды. Появилась на сцене она в золотистом купальнике, затем его сменили купальники бледно-розового оттенка и с кусочками зеркал, а в конце звезда предстала в богатой шубе.