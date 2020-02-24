Игровой смартфон Black Shark 3 получит батарею на 5000 мАч

24.02.2020, 11:14, Новости дня

Новый игровой смартфон Black Shark 3 сможет похвастаться не только продвинутым восьмиядерным чипом, но увеличенным размером ОЗУ.

Сообщается, что данный флагманский аппарат обзаведется процессором Snapdragon 865 и оперативной памяти от 12 до 16 гигабайт в разных комплектациях. Также указано, что модель все же имеет относительно простую основную камеру.

Аналогичные чипы будут внедрены в новые смартфоны Redmi K30 Pro. Также новшеством китайского устройства указали поддержку быстрой зарядки, а также использование батареи с емкостью 5000 мАч. Остальные подробности и достоинства аппарата объявят на официальном мероприятии по случаю выхода смартфона Black Shark 3.