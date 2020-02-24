Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса

24.02.2020, 11:14, Новости дня

Эксперты высказали мнение, что текущая обстановка с коронавирусом может привести к дефициту на рынке складных смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.

В свою очередь, на заводе в Южной Корее уже выявлены случаи заражения сотрудников, что повлечет за собой остановку работу предприятия. Некоторые специалисты уже в карантине, тогда как доступ к необходимым помещениям, где осуществляется сборка уже закрыт. В настоящее время на заводе применяют дополнительные меры по стерилизации помещений.

Однако некоторые специалисты все же придерживаются мнения, что даже после закрытия данной площадки потери от уменьшения производства окажутся минимальными и не отразятся на сложность выхода устройств в достаточном количестве в продажу.