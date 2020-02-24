Жокей врезался в бетонный столб во время скачек в Дагестане

24.02.2020, 11:06, Новости дня

Участник праздничных скачек в Ботлихском районе Дагестана получил серьезные травмы, врезавшись в столб. Очевидец снял на видео опасный момент.

 

Инцидент произошел днем 23 февраля в селе Анди. На кадрах видно, что наездник не удержался в седле и врезался спиной в бетонную мачту освещения.

На помощь пострадавшему тут же бросились зрители, вскоре подоспели дежурившие на приуроченных ко Дню защитника отечества соревнованиях врачи. О состоянии пострадавшего достоверной информации не поступало, по некоторым данным, он сломал позвоночник.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В Китае борются с коронавирусом с помощью оперы

03.01 / Зеленский задекларировал почти 5 млн грн роялти и компенсации за использование торговой марки

08.02 / В КНР число жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 722, выздоровели 2050 человек

28.12 / США пытаются выяснить, кто стоит за ракетным обстрелом их базы в Ираке

20.02 / «Российский шпион-мексиканец» рассматривался кандидатом на Нобелевскую премию

07.02 / 85 работ, 22 категории. Национальная кинопремия «Золота Дзиґа» огласила лонг-лист номинантов

08.01 / Посольство Украины в Иране отказалось назвать предварительные версии крушения самолета

29.12 / Чемпионы мира по легкой атлетике потребовали от ВФЛА отчета о действиях по устранению антидопинговых нарушений

30.01 / «Не стало неожиданностью». Глава украинской делегации прокомментировала «прощение» России в ПАСЕ

01.02 / Аббас: палестинцы разорвут все отношения с США и Израилем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика