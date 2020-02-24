Клуб НХЛ «Каролина» обогатился на заливщике льда

24.02.2020, 11:06, Новости дня

История с водителем ледозаливочной машины Дэвидом Эйрсом, который в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной" и "Торонто" был вынужден занять ворота после травмы двух основных вратарей "ураганов", получила продолжение. Менеджмент "Харрикейнз" решил заработать на герое дня.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, по состоянию на 23 февраля "Каролина" продала уже более 3200 хоккейных свитеров с именем новоиспеченного вратаря. И это только начало.

Часть денег от продажи атрибутики клуб выплатит самому Эйрсу. Отметим, что цена одного свитера составляет 28 долларов.

Напомним, что 42-летний заливщик льда провел на площадке 28 минут 41 секунду, успев за это время отразить восемь бросков из десяти. Он помог своей команде победить соперника со счетом 6:3 и был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Это была дебютная игра Эйрса в НХЛ.



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